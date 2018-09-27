Emniyet şeridinden geçen zabıta memuruna tokat atarak bayılttığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali için zorla getirme kararı çıkarıldı.
Müşteki zabıta memurunun ifadesinde, “Emniyet şeridine girdiğimi görmüş. Bana 3 kez tokat attı, şiddetin etkisiyle yere düştüm” diyerek şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Geçen yıl meydana gelen olayda Karali'nin, zabıta memuruna, arkadaşlarının önünde bağırdığı ve sonra da tokat attığı yansımıştı.
Görüntülerde, Karali'nin bölgeden uzaklaşmasının ardından zabıta memurunun yere düşmesi ve sağlık ekiplerince müdahale edilmesi de yer almıştı.