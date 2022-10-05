Zabıtadan seyyar satıcıya tokat

İstanbul'un Güngören ilçesinde zabıta ekibi, kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan bir kişiye tokat attı.

Merkez Mahallesi Cömert Türk Sokak'ta, geçtiğimiz pazartesi saat 12.00 sıralarında kamyoneti ile seyyar satıcılık yapan Ali Akın, zabıta ekibi tarafından durduruldu.

Zabıtalar Akın'ı sokakta satış yapmaması konusunda uyararak, aracından inmesini istedi.

ARACA ZARAR VERDİKLERİ İDDİA EDİLDİ



Görevlilerinin araçtaki megafonu kırdıkları, kamyonete zarar verdikleri de öne sürüldü.

Duruma tepki gösteren seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı.

Bu sırada bir zabıta memuru, seyyar satıcıya ailesinin yanında tokat attı. Görevliler kendilerine küfür edildiğini öne sürdü.

"ARABAMIN KONTAK ANAHTARINI KIRMAYA ÇALIŞTILAR"



Seyyar satıcısı Ali Akın, "Arabamın önünü kestiler, biz de ne olduğunu anlayamadık. Geldiler arabadaki cihazı kopardılar, yakamdan tuttular. Niye bize vurmaya çalışıyorsunuz dedim. Hasta çocuğum ve eşim yanımda 5 kişi üzerime daldı. Aracımın kontak anahtarını da kırmaya çalıştılar. O kişilerden şikayetçi olacağım" dedi.