Zabıtayı dövdüğü iddia edilen belediye başkanına hapis istemi

Denizli'de Kale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kale Ortaokulu bahçesinde 28 Ağustos'ta Kale Belediyesi'nde görevli zabıta memuru C.Ç.'nin dövülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı.



Kale Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede CHP'li Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla hakkında "silahla kasten basit yaralama" suçundan 1 ila 3 yıla kadar hapis cezası istendi.



İddianamede olayın oluş şekline ilişkin bilgi verildi. Olay günü okul bahçesine gelen Hayla'nın, görevi olmamasına rağmen C.Ç.'nin kilit parke taşı döşemesini istediği, C.Ç.'nin taş döşemeyi kabul etmemesi üzerine Hayla'nın C.Ç.'ye sopayla vurarak yaralanmasına neden olduğu ifade edildi.



Olay sırasında C.Ç.'nin yanındaki diğer zabıta memurunun tanık olarak dinleneceği kaydedildi.



Kale ilçesinde iki zabıta memuru, 28 Ağustos'ta Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın kendilerini dövdüğü iddiasıyla polise başvurmuştu.

ERKAN HAYLA KİMDİR?

1976 doğumlu olan Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. 2010 yılında Kale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçilen Hayla, 4 yıl Kale Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ve S.S. Kale Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nde Başkanvekilliği görevlerini yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Kale Belediye Başkanı Adayı olan Hayla, oyların yüzde 50'sini alarak Kale Belediye Başkanı seçildi.