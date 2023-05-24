Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ saat kaçta açıklama yapacak? Destekleyeceği isim merak konusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmelerinde ciddi bir mesafe kaydettiklerini ancak görüşmelerin henüz sonuçlanmadığını belirtmişti.



Özdağ, şöyle konuşmuştu.



"Bugün akşam Sayın CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hatay dönüşü bir toplantı daha yapacağız. Bu toplantıda halen üzerinde görüştüğümüz ve Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bir sene içinde vatanlarına dönmesini güvence altına alacak, böylece Türkiye'nin üzerinde yıllık 11 milyar dolara ulaşan sığınmacıların ekonomik maliyetinin artık Türk halkının sırtından atılmasını temin edecek ama aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluş esaslarını, Anayasa'nın ilk 4 maddesini, 66. maddeyi güvence altına alacak ve PKK, FETÖ, IŞİD gibi terör örgütleriyle stratejik ve uzun vadeli sıfır tolerans ilkesine dayalı mücadeleyi öngören protokol görüşmelerini büyük ölçüde ilerletmiş bulunuyoruz. Ama nihayetlenmedi, nihayetlenmesi ve imzaya bağlanması için yüz yüze bazı görüşmeler yapılması gerekiyor. Bu yüz yüze görüşmeleri bu gece gerçekleştireceğiz. Burada da olumlu gelişen süreci son aşamada da olumlu gerçekleştireceğimizi umuyoruz. Bunu başarabilirsek eğer yarın saat 11.00'de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapmayı planlıyoruz."