Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın paylaşımına soruşturma
Zafer Partisi'nin İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın, dün hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin savcılık soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Tunç, soruşturmanın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldığını bildirdi.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından "sarı torba" temalı paylaşımlar yapmıştı.
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