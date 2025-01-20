Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a soruşturma
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakknda soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi cumhurbaşkanına hakaret olarak açıklandı.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın Özdağ’ın dün yaptığı bir konuşma nedeniyle başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılık açıklamasında, Özdağ’ın sözlerinin hakaret ve tehdit içerdiği belirtildi.
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