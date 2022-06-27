Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi

Partisinin Adana İl Kongresi'ne katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuşmasında "Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz" dedi.

Daha sonra bir dizi toplantıya katılmak için Hatay'a hareket etti. Konvoy, il girişinde durduruldu.

Özdağ, mayın açıklaması nedeniyle kente alınmadığını söyledi.

Konuya ilişkin Hatay Valiliği'nden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Kışkırtıcı bir üslupla ilimize gelen tüm grup ve kişiler için, telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına gerekli önlemler alınmıştır" denildi.