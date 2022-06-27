Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" sözü nedeniyle kente alınmadığını belirtti. Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada ise, "Telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına gerekli önlemler alınmıştır" denildi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 27.06.2022 - 18:24

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi

İlişkili Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan "yabancılara vatandaşlık" açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan "yabancılara vatandaşlık" açıklaması

Partisinin Adana İl Kongresi'ne katılan Zafer Partisi Genel Başkanı , konuşmasında "Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz" dedi.

Daha sonra bir dizi toplantıya katılmak için 'a hareket etti. Konvoy, il girişinde durduruldu.

Özdağ, mayın açıklaması nedeniyle kente alınmadığını söyledi.

Konuya ilişkin Hatay Valiliği'nden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Kışkırtıcı bir üslupla ilimize gelen tüm grup ve kişiler için, telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verilmemesi adına gerekli önlemler alınmıştır" denildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...