Zafer Partisi'nin Ankara adayı belli oldu (Bartu Soral kimdir?)

"ANKARA'NIN KONUT SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"



Bartu Soral da "Burada, 1'inci Meclis'in önündeyiz, Kuvayımilliye’nin kalbindeyiz, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yerdeyiz. O inançla buradayız. Ankara'mız o günlerde bir şehir ve bölge planıyla gelişmeye başladı ama ne yazık ki devamında şehir ve bölge planlaması nedir, ulaşım nasıl rahatlatılır, insanların konut sorunu nasıl çözülebilir; bunu unuttuk. Bugün Ankaralı, büyük bir trafik sorunuyla, büyük bir konut sorunuyla karşı karşıya. Ankaralıların takdiri olursa başkan olduğumuzda öncelikli olarak Ankara'nın konut sorununu, kira sorununu, ev fiyatlarını planlı şekilde çözeceğiz. İkinci olarak yarım saatlik yolu 1,5 saatte gitmeyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. İlerleyen günlerde bunları açıklayacağız. İnşallah güzel olacak, iyi olacak." dedi.

2009 yılında Birleşmiş Milletlerdeki görevinden ayrılan Soral, hem akademik çalışmalarına devam etmiş, Başkent Üniversitesi’nde ders vermiş, çeşitli gazetelerde köşe yazmış, söyleşi yapmış, konferans ve sempozyumlarda tebliğ sunmuş, hem de büyük ölçekli yatırımlar için uluslararası finansman arayışındaki şirketlere danışmanlık yapmıştır. Halen Azerbaycan’da yatırımları bulunan ve Orta Asya ülkeleri ile iş birlikleri üstüne çalışan Soral, Türk firmaların başta Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere uluslararası pazarlara açılmalarına destek olmakta ve uluslararası finansmana erişimlerine yardımcı olmaktadır.



BARTU SORAL KİMDİR?



1970 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamladı. Kanada Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesinden Finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Kalkınma Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi aldı.



İş yaşamına özel sektörde başlayan Soral, Polat Holding ve Koç Holding bünyesinde görev aldı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ye katılan Soral, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Program Müdürlüğü görevine yükseldi. Birleşmiş Milletlerdeki görevi süresince, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların çözümü için uygulanması gereken politikalar, küresel finansal sistem, bankacılık ve Türkiye’nin kalkınma stratejileri üstüne çalışmalar yaptı.



UNDP’yi temsilen Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IFAD, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili bakanlıkları ve kurumları arasındaki borçlanma ve proje yapılandırma görüşmelerini yönetmenin yanı sıra UNDP Program Müdürü olarak 70 milyon dolarlık kalkınma projelerinin dizaynı ve uygulanmasından sorumlu oldu.



2009 yılında Birleşmiş Milletlerdeki görevinden ayrılan Soral, hem akademik çalışmalarına devam etmiş, Başkent Üniversitesi’nde ders vermiş, çeşitli gazetelerde köşe yazmış, söyleşi yapmış, konferans ve sempozyumlarda tebliğ sunmuş, hem de büyük ölçekli yatırımlar için uluslararası finansman arayışındaki şirketlere danışmanlık yapmıştır. Halen Azerbaycan’da yatırımları bulunan ve Orta Asya ülkeleri ile iş birlikleri üstüne çalışan Soral, Türk firmaların başta Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere uluslararası pazarlara açılmalarına destek olmakta ve uluslararası finansmana erişimlerine yardımcı olmaktadır.

