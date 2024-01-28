Zafer Partisinin İzmir'deki belediye başkan adayları tanıtıldı

Zafer Partisi İzmir'deki belediye başkan adaylarını tanıttı.

Zafer Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları, Bayraklı ilçesindeki bir etkinlik salonunda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.



Programda konuşan Özdağ, İzmirlilere yerel seçimde iki seçenek dayatılmaya çalışıldığını, seçmeni bu seçeneksizlikten çıkarmak istediklerini belirtti.



FETÖ'nün 15 Temmuz'da devlete el koymak için darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Özdağ, tehditlerin sürdüğünü, örgütün devlette yeniden konuşlanmaya çalıştığını savundu.



Özdağ, İzmirlilerin vatansever duygularını istismar eden CHP'li yöneticilerin, "İzmir'in kaynaklarını terör sempatizanları ve müteahhitlere peşkeş çektiğini" öne sürerek, DEM Parti'nin, "Eğer CHP Tunç Soyer'i aday olarak çıkartmazsa biz İzmir'de ve ilçelerde aday çıkartırız." dediğini savundu.



Tunç Soyer'in CHP'den çok DEM Parti adayı gibi gözüktüğünü savunan Özdağ, "Biz mevcut CHP gibi Atatürk'ün ismini istismar edip Atatürk'e ihanet edenlerden değiliz, biz Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileriyiz." dedi.



Ümit Özdağ, partisinin yerel yönetimlerde uygulamayı vadettiği projeler hakkında bilgi vererek İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının Naşit Birgüvi olduğunu ifade etti.



Zafer Partisi'nin Aliağa'da Erdinç Tahtacı, Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Berna Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Çiğli'de Selahattin Erniş, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday gösterdiği, diğer ilçelerde adayların daha sonra açıklanacağı bildirildi.

