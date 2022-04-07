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Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran kimdir?

Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Hırvatistan’a büyükelçi olarak atandı. Peki, Yavuz Selim Kıran kimdir? Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran kaç yaşında ve nereli?

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 04:23 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 08:23

Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran kimdir?

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SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

2018 yılından bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yavuz Selim Kıran Büyükelçisi olarak atandı.

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

Yavuz Selim Kıran, 1985 yılında Ordu’da dünyaya geldi. Lisans öğrenimini Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Yavuz Selim Kıran, Erdoğan’ın başbakanlık döneminde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevini yürüttü.

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Başkan Danışmanlığı ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Kıran, ayrıca Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı olarak da görev yaptı.

2018 yılı genel seçimlerinde AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Yavuz Selim Kıran, 7 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Yavuz Selim Kıran, 5 Nisan 2022'de Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.

Kıran, evli ve bir çocuk babasıdır.

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