Zam pazarlığında yeni gelişme: Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Külliye'de Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.
600 bini aşkın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği belirtiliyor.
Görüşmenin ardından açıklama yapılması bekleniyor.
Atalay görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından grev kararı alacaklarını duyurmuştu. Grevlerin 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'de, 2 Ağustos Cumartesi günü de Zonguldak madenlerinde başlayacağı belirtilmişti.
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