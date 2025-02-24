Zamana karşı yarış! 4 kilometrelik yolu 10 dakikada aştılar, operatörü kurtardılar

Operatör İrfan Cin, içerisine dolan kar nedeniyle iş makinesinin kabininde sıkıştı. İhbarla olay yerine Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı askerler sevk edildi. "NEFES ALABİLİYORUM, ÇOK ŞÜKÜR" Askerlerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan Cin'in, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Cin, kar altındaki anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kar yağışının etkili olduğu Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe köyü yolu, ulaşıma kapandı. Köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışma sırasında, bir iş makinesinin üzerine çığ düştü.

"3 SANİYE İÇİNDE OLDU"



Gökçe köyü yolunu açmak için gittiğini, dozerle çalışma yaparken o sırada çığ düştüğünü söyleyen Cin, "3 saniye içinde oldu, araç karlar içinde kaldı. Önce karanlık oldu daha sonra gözlerimi açtığımda iyi olduğumu fark ettim. Elimden telefon düşmemişti. Allah’tan şebeke çekiyordu. Direkt mezra tabur komutanlığını aradım. Sağ olsun komutanlar geldi. Beni yarım saat geçmeden kurtardılar. Durumum iyi şu an." dedi.