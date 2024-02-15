Zamansız Meraklar sergisi İstanbul Modern'de ziyarete açıldı

Mesci, sergide dijital kültürün etkilerini yansıtan çalışmaların sanat tarihinin ilk döneminden bugüne bir bütün olarak incelendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sergi, dijitalleşmenin olanak tanıdığı ifade tekniklerinin, sanatçıların farklı temalara ilişkin bakış açılarını nasıl dönüştürdüğünü kayıt altına almayı amaçlıyor. Mutlak sonuçlara ulaşmaya değil, sorgulamaya ve soru sormaya odaklanan sergi, sanatçıların araştırma ve anlatımlarındaki özgün unsurları görünür kılıyor."

ÖDÜLLÜ PROJELER İLK KEZ BU SERGİDE



Küratör Nilay Dursun ise İstanbul Modernin, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirdiği "Dijital Sanat Alanında Genç Üretimler" programının, serginin araştırma ve geliştirme sürecinde etkili olduğunu dile getirdi.



Müzenin proje kapsamında, farklı disiplinlerde üretim yapan genç sanatçıları "dijital üretim" odağında buluşturduğunu vurgulayan Dursun, "Yeni müze binamızın açılış hazırlıkları sürerken hayata geçirdiğimiz program, İstanbul Modern'in genç sanatçılarla hayata geçireceği çok yönlü çalışmaların başlangıcı niteliğindeydi. Program süresince katılımcılar tarafından hazırlanan ve müzenin bulunduğu bölge başta olmak üzere, İstanbul'a odaklanan projeler de sergi kapsamında değerlendirildi. Ödül kazanarak üretim desteği alan projeler arasından Yasin Arıbuğa-Toprak Fırat'a ait 'Rastlantı' ile Beste İleri'nin 'Sentimap Istanbul' adlı çalışmalarını ilk defa bu sergide izleyiciye sunuyoruz" dedi.