Zamantı Irmağı 25 yıl sonra ilk kez temizlendi: 10 ton atık çıktı

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde çalışan personel ve sporculardan oluşan 30 kişilik gönüllü ekip, kentin önemli turizm noktalarından Zamantı Irmağı'nda yaptıkları temizlik çalışmasında yaklaşık 10 ton çöp çıkardı.

Zamantı Irmağı 25 yıl sonra ilk kez temizlendi: 10 ton atık çıktı

Tomarza ilçesinden geçen ve kent merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Böke Mahallesi'nde, ağaçların arasından kuş cıvıltıları eşliğinde akan Zamantı Irmağı, kenti ziyaret edenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Doğal parkuruyla kano ve rafting tutkunlarına ev sahipliği yapan ırmak, diğer yandan da yüzlerce yıllık ağaçlarının altında dinlenme imkanı sunuyor.

Bozkırın ortasında yemyeşil doğasıyla ziyaretçilerine nefes aldıran ırmakta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı talimatıyla temizlik çalışması yapılması için 30 kişilik ekip oluşturuldu.

Yaklaşık 11 kilometrelik mesafedeki temizlik çalışmasında plastik şişe, ambalaj atıkları, cam şişeler, tarım ilaçlarının yanı sıra ağaçlardan düşen kütük parçalarından oluşan 10 tonluk çöp yığını ırmaktan çıkarıldı.

Kabakcı, kentte hem spor hem de için önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Zamantı Irmağı 25 yıl sonra ilk kez temizlendi: 10 ton atık çıktı - 1

Irmağın Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla turizme kazandırılması için kano ve rafting alanı ilan edildiğini anımsatan Kabakcı, 25 yıldır Zamantı Irmağı'ndaki mevcut akarsuyun çevresinin temizlenmediğini belirtti.

"5 GÜN BOYUNCA SABAH 8'DEN AKŞAM 8'E KADAR ÇALIŞTILAR"

Kabakcı, temizlik çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Irmakta dallar, çöpler, yığıntılar ve yıldırım sonucu düşen tomruklardan kaynaklı büyük göletler ile yıkıntılar vardı. Temizlik yapılması gereken yerler vardı. Geçişler mümkün değildi. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Spor eğitimi uzmanından tesis amirine, Yamula Barajı'ndaki cankurtaranlardan diğer antrenörlerime kadar bir görev bilinciyle can yeleklerini giyinip, teknik aparatları aldılar.

Bölgeden de aldığımız desteklerle yaklaşık 5 günde Şıhbarak ile Böke bölgesini tamamen temizledik. Gerçekten akarsuyun hem debisi hem de rengi değişti. Nihai amacımız insan ve çevremize duyarlılık. Mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, 5 gün boyunca sabah 8'den akşam 8'e kadar çalıştılar ve sudan hiç çıkmadılar."

Temizliğin ardından doğanın güzelliğinin tekrar ortaya çıktığını vurgulayan Kabakcı, ırmakta sportif faaliyetlerin bundan sonra daha aktif hale geleceğini ifade etti.

Bünyan ilçesinde hafta sonu yaşanan sel felaketine de değinen Kabakcı, "Eğer ırmaktaki o göletleri açmasaydık büyük bir birikintiyle birlikte vatandaşlarımızın tarlalarındaki mahsuller zarar görecekti. Oralara da bilmeyerek yardımcı olduğumuz kanaatindeyim." diye konuştu.

'nin dört bir yanında bulunan doğal güzelliklerin ortaya çıkartılması için duyarlı olunması gerektiğini vurgulayan Kabakcı, farklı su havzalarında da ilerleyen dönemde yeniden çalışma yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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