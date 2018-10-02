Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, piyasadaki zamların ve enflasyonun sorumlusunun esnaf ve sanatkarmış gibi yanlış bir algı oluşturulduğunu belirterek, "Zamların sorumlusu küçük esnafımız değil. Ekmeğinin derdinde olan esnaf ve sanatkarımızı zamlardan sorumlu tutmak haksızlıktır" ifadesini kullandı.



Palandöken, yazılı açıklamasında, tüm girdilerin ve maliyetlerin artmasına rağmen esnaf ve sanatkarın gereksiz zam yapmaktan kaçındığına dikkati çekti.



Esnaf ve sanatkarın zamlara karşı direndiğinin altını çizen Palandöken, şöyle devam etti:



"Piyasadaki zamların ve enflasyonun sorumlusu sanki esnaf ve sanatkarmış gibi yanlış bir algı oluşturuluyor. Bırakın zam yapmayı, küçük esnaf veresiye yazarak sosyal yardımlaşma yapıyor. Bugün bir esnafın en az 5 bin lira veresiye alacağı var. Zamların sorumlusu küçük esnafımız değil. Ekmeğinin derdinde olan esnaf ve sanatkarımızı zamlardan sorumlu tutmak haksızlıktır”



Palandöken, tüm girdiler ve maliyetlerin artmasına rağmen esnafın enflasyonla topyekün mücadele verdiğini vurgulayarak, piyasadaki fahiş ürün zamlarının sorumlusunun kesinlikle esnaf ve sanatkar olmadığı değerlendirmesinde bulundu.



"TAKSİTLE ZAMLARI SAKLIYORLAR"

Bazı büyük mağazaların ve AVM'lerin peşin fiyatına taksit, indirim, promosyon gibi uygulamalarla yaptıkları zamları saklamaya çalıştığını ifade eden Palandöken, şunları kaydetti:



"Türkiye'de yüzlerce zinciri olan mağazalar, döviz kurunu bahane ederek birçok ürüne neredeyse yüzde 100 zam yaptı. Ancak indirim aldatmacası ve çeşitli yöntemlerle bu zamları vatandaştan saklıyorlar. Vatandaşları kredi kartından taksitle alışveriş yaptığı için çoğu zaman bu fiyat artışının bilincine varamıyor. Kredi kartını dolduran vatandaşlar veresiye alışveriş yapmak için mahalle esnafına koşuyor. Vatandaşın faizsiz bankası olan esnafımız, gereksiz zam yapmak şöyle dursun bir de veresiye satışla sosyal dayanışma gösteriyor. Oysa esnaf ve sanatkarımız da hayat pahalılığından olumsuz etkileniyor. Başta elektrik, su, akaryakıt gibi temel girdilere yapılan zamlar, esnaf ve sanatkara direkt yansıyor."



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