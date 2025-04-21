Zap Suyu kenarında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Hakkari-Çukurca Karayolu'ndaki dağlık alanda pancar toplamaya giden 4 kişi, geri dönemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.



Bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Destek AFAD gönüllüsü, rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da katıldığı çalışmada ekipler, şişirdikleri botla Zap Suyu'nun karşısına geçti.



Ekiplerce bota alınan 4 kişi, suyun karşısına geçirilerek güvenli alana ulaştırıldı.



Mahsur kalanlar, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.