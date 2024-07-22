Zap Suyu’na düşen korucu boğuldu

Hakkari’de dengesini kaybeden bir güvenlik korucusu, Zap Suyu’na düştü. Akıntıya kapılan korucu, boğularak can verdi.

Zap Suyu’na düşen korucu boğuldu

’nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu’na düşen güvenlik korucusu boğuldu.

İlçede görevli güvenlik korucusu, Hakkari-Çukurca karayolunun 25’nci kilometresindeki Aslankapan mevkisinde, dengesini kaybederek suya düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu güvenlik korucusunun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Cenaze, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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