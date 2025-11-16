Zap Suyu'na yuvarlanan kamyonette sıkışan 4 kişi kurtarıldı
16.11.2025 17:18
DHA
Hakkari'de dağdan kopan kaya parçasından kurtulmak için manevra yapan kamyonet Zap Suyu'na yuvarlandı. Kamyonette sıkışan 4 kişi, ekipler tarafından botlarla kurtarıldı.
Hakkari-Van kara yolunun 7 kilometresindeki Depin mevkiinde kamyonet sürücüsü, dağdan kopan kaya parçalarından kurtulmak için ani manevra yaptı. Bu sırada kontrolün kaybolduğu kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan kişilere botla ulaşıldı. Ekipler, araçtaki 4 kişiyi yaralı olarak çıkarttı.
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.