Zap Suyu'nun yüzeyi kısmen dondu

Van’dan başlayıp, Irak'ın Musul kentinde Dicle Nehri ile birleşen, Türkiye sınırları içerisinde uzunluğu 426 kilometre olan ve 100'ün üzerinde noktanın sulama ihtiyacını karşılayan Zap Suyu'nun yüzeyi her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da kısmen dondu.

Bölgede günlerdir etkili olan soğuk hava hayatı durma noktasına getirirken, Hakkari'de hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 10 derece kadar düştü. Dondurucu soğuklar nedeniyle kente 7 kilometre uzaklıkta bulunan Zap Suyu’nun yüzeyinde de kısmen buz tabakalarıyla kaplandı.

Zap Suyu kenarında yüzme havuzu işleten Abdurrahman Er, dondurucu soğuklar nedeniyle su yüzeyinin kısmen buz tuttuğunu söyledi. Er, “İşletmemin bulunduğu bölgedeki 1 kilometrelik alanda Zap Suyu yüzeyinin tamamen buz tabakası oluştuğunu gördüm. Çok tehlikeli olmasına rağmen üzerinde bir süre dolaştım. Bazı noktalarda en az 3, bazı noktalarda ise 4 metre buz tabakası oluşmuş durumda. Şu an Zap Suyu’nun üst tabakası en az 30 santimetre buz tutmuş" dedi.



Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari’de akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.