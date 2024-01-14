"Zavadanak çarptı" sözleriyle gündem olmuştu: Siyasete atıldı

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Manavgat ilçesinde15 Mart 2020 tarihinde Bekir Varol'un kullandığı kamyonet, Niyazi K.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazanın ardından ön sağ tekeri kopmasına rağmen olay yerinden kaçtığı iddia edilen Bekir Varol yaklaşık 700 metre ileride jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine getirilen ve trafik ekiplerince yapılan kontolde 220 promil alkollü olduğu belirlenen Bekir Varol, sürekli olarak diğer aracın sürücüsünü suçladı.



"YATIR OLACAKTIM BEN"



Otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia eden Bekir Varol, "Ben Kızılağaç'tan Karacalar'da bulunan evime gidiyordum. Yeşil ışık yandıktan sonra kavşaktan tam karşıya geçmek üzereyken bu arkadaş kırmızı ışıkta geçip benim aracıma çarptı. Kendisinden şikayetçiyim. Hadi ben sarhoşum, suçluyum ama şu anda kanunen o suçlu, devletin ışıklarından faydalanmayan, ışıklara uymayan kendisi. Eğer kırmızı ışıkta geçmeseydi ben şimdi evimde yatır olacaktım yatır, yatır" şeklinde konuştu.



"KORONAVİRÜSTEN Mİ KAÇIYORSUN?"



Araç sürücüsüne "Derdin neydi be dayıcığım? Korona virüsten mi kaçıyorsun? Niye kırmızıda geçtin? Benim hayatıma kastın mı var?" şeklinde tepki gösteren Bekir Varol, kendisinin gariban olduğunu, trafik cezasını nasıl ödeyeceğini, aracını nasıl yaptıracağını bilmediğini söyledi.