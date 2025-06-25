Zayıflama çaylarına dikkat! Artık marketlerde satılmayacak

Zayıflamak için tüketilen bitkisel çayların neden olduğu rahatsızlıklardan dolayı Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Artık diyet çayları marketlerde satılmayacak. Haber: Sena Kiper Sıtacı

Zayıflama çaylarına dikkat! Artık marketlerde satılmayacak

Bilinçsizce kullanılan çaylar aslında hiç de masum değil.

Aksaray'da 24 yaşındaki bir kadın zayıflamak için içtiği bitki çaylarından dolayı karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Bu durum Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

ARTIK MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANACAK

Daha hızlı zayıflamak amacıyla kullanılan diyet çayları artık marketlerde satılmayacak. TBMM'ye sunulacak yasa değişikliği teklifiyle diyet çayları sadece eczanelerde satılabilecek.

Bakanlık onaylı ürünlerin eczanelerde satıldığını belirten eczacılar, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Zayıflama çayı karaciğer yetmezliğine yol açtı! Kadavradan nakille hayata tutundu

Zayıflama çayı karaciğer yetmezliğine yol açtı! Kadavradan nakille hayata tutundu

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