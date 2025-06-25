Zayıflama çaylarına dikkat! Artık marketlerde satılmayacak

Bilinçsizce kullanılan diyet çaylar aslında hiç de masum değil.



Aksaray'da 24 yaşındaki bir kadın zayıflamak için içtiği bitki çaylarından dolayı karaciğer yetmezliği nedeniyle komaya girdi. Bu durum Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

ARTIK MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANACAK



Daha hızlı zayıflamak amacıyla kullanılan diyet çayları artık marketlerde satılmayacak. TBMM'ye sunulacak yasa değişikliği teklifiyle diyet çayları sadece eczanelerde satılabilecek.



Bakanlık onaylı ürünlerin eczanelerde satıldığını belirten eczacılar, kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini vurguluyor.