Zayıflattığı iddia ediliyor ancak gerçek bambaşka... Gıda takviyesinde yasaklı madde alarmı

İnternette takviye edici gıda olarak satılan bir üründe ölümlere neden olduğu bilinen sibutramin etken maddesine rastlandı.



Bu önemli tespit, ilaç etkinliklerini araştıran ve Ankara'da faaliyet gösteren özel bir laboratuvarda yapıldı. Firma kilo verdirdiği iddia edilen gıda takviyesini şikayet üzerine incelemeye aldı.



15 YIL ÖNCE YASAKLANDI



Sibutramin, Türkiye'de ve tüm dünyada 15 yıl önce yasaklandı. Nedeni ise ani ölümlere yol açması.



Tüketicilerin gıda takviyesinde sibutraminin varlığını anlaması ise mümkün değil. Çünkü etken maddenin içindekiler bölümünde gizlendiği öne sürüldü.



Üstelik ölümcül maddenin dozu iki katı oranında arttırıldı.



Söz konusu gıda takviyesine ilişkin raporlar bakanlıklarla paylaşılacak. Ürünün bir an önce piyasadan toplatılması amaçlanıyor.



"ZEHİR NİTELİĞİNDE"



Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, bitkisel bir ürün olarak lanse edilen ürünün zehir niteliğinde olduğuna dikkat çekti.



Türk Eczacılar Birliği 2'inci Başkanı Cenk Kes ise ürünün dünyada yasaklanmasının nedenini faydalarından çok risklerinin olması olarak açıkladı. Kes, "Ani ölüm, kardiyak problem, baş ağrısı, kabızlık gibi semptomlara yol açan bir ürün." dedi.