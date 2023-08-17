"Zebani Efe"ye şehadet getirttiler: Sosyal medyada tartışma yarattı

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Zebani olduğunu iddia eden ve yaptığı açıklamalarla viral olan 18 yaşındaki Efe'ye birkaç genç tarafından zorla Kelime-i Şehadet getirtildiği anların videosu tartışma yarattı.

"Zebani Efe"ye şehadet getirttiler: Sosyal medyada tartışma yarattı

Son günlerde yaptığı açıklamalarla sosyal medyada olan Efe (18), videolarında zebani olduğunu ve yaşının 465 olduğunu iddia etmişti.

6 Haziran 2024'te 'nin yüzde 15'inin satanist olacağını da iddialarına eklemişti.

Efe'nin sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem olmasının ardından bir grup genç, yolunu keserek zorla video çekmek istedi.

Kelime-i Şehadet getirmesi istenen Efe önce "Sözleşmem var" diyerek bu talebi reddetmesine rağmen karşı tarafın ısrarlı davranışları üzerine kendisinden istenileni gerçekleştirdi ve o anlar kameraya kaydedildi.

Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekerken yapılanlar başka kullanıcılar tarafından "zorbalık" olarak tanımlandı ve İslam hoşgörüsüne uygun olmadığı yorumu yapıldı.

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