"Zebani Efe"ye şehadet getirttiler: Sosyal medyada tartışma yarattı

Son günlerde yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olan Efe (18), videolarında zebani olduğunu ve yaşının 465 olduğunu iddia etmişti.

6 Haziran 2024'te Türkiye'nin yüzde 15'inin satanist olacağını da iddialarına eklemişti.

Efe'nin sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem olmasının ardından bir grup genç, yolunu keserek zorla video çekmek istedi.

Kelime-i Şehadet getirmesi istenen Efe önce "Sözleşmem var" diyerek bu talebi reddetmesine rağmen karşı tarafın ısrarlı davranışları üzerine kendisinden istenileni gerçekleştirdi ve o anlar kameraya kaydedildi.

Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekerken yapılanlar başka kullanıcılar tarafından "zorbalık" olarak tanımlandı ve İslam hoşgörüsüne uygun olmadığı yorumu yapıldı.