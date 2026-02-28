Zehir tacirleri jandarmaya ateş açtı: 1 yaralı
Çatışma sonrası şüphelilerden 2'si yakalandı.
İstanbul'da uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüpheliler, operasyon sırasında jandarma ekibine ateş açtı. 1 jandarma personeli yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, Bahçelievler ilçesinde uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen gruba karşı harekete geçti.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre şüphelilerle dün temas gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde alışverişi sırasında bölgede konumlanan JASAT ekiplerinin hareketlenmesi üzerine, şüpheliler ateş açtı. Jandarma ekibi de karşılık verince çatışma çıktı.
Jandarma Uzman Çavuş B.B.'nin kolundan yaralandığı çatışma sonrasında şüphelilerden H.K. ve O.I. yakalandı. Üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında "görevli memura mukavemet", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.