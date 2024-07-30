Zehir tacirlerine 17 ilde operasyon: 45 tutuklama

17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-29" operasyonlarında; 1 ton 331 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 103 kişiden 45'i tutuklandı.

Zehir tacirlerine 17 ilde operasyon: 45 tutuklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik 17 ilde düzenlenen "Narkoçelik-29" operasyonlarında 1 ton 331 kilogram madde, 9 milyon 258 bin kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 481 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 103 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, Bingöl, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Kilis, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt ve Van il jandarma komutanlığı ekiplerince düzenlendiğini belirtti.

Gözaltına alınan 103 uyuşturucu satıcısından 45'inin tutuklandığını, 36'sının da adli kontrol şartıyla bırakıldığını bildiren Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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