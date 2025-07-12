Zehir tacirlerine darbe

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda S.S. (33) adlı şüpheliyi takibe aldı.

Şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada 5 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, emniyetten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gizlenseniz de saklansanız da uyuşturucuyu tek tek yok edeceğiz."