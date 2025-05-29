Zehir tacirlerine darbe: 3 milyon 476 bin kök kenevir ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele operasyonları sürüyor.

Son operasyon Diyarbakır'da yapıldı.

Lice ve Hani ilçelerinde, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire başkanlıkları tarafından yapılan operasyonda 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

Operasyonu duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ele geçirilen kenevirlerle 70 ton toz esrar üretme kapasitesi olduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonda yedi zehir tacirinin gözaltına alındığını bildirdi.