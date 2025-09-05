Zehir tacirlerine darbe: Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Orhangazi ilçesinde operasyon düzenlendi.



BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ



Düzenlenen operasyonda 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilogram hammadde ele geçirildi. Operasyon sonucu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken biri hakkında ise adli kontrol kararı verildi.



Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.