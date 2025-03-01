Zehir tacirlerine darbe: Kilolarca kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Narkokapan-15 operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütü üyesi şüphelilere yönelik düzenlenen Narkokapan-15 operasyonunda 365 kilogram kokain ele geçirildi.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu, Güngören, Bahçelievler, Beyoğlu, Kağıthane ve Fatih ilçelerindeki 13 farklı adrese düzenlendiğini aktardı.

Operasyonda 12 kişi yakalandı.



Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız! Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." paylaşımında bulundu.