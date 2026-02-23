Zehir tacirlerine iki ilde operasyon. Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine yönelik operasyon sürüyor.

Van ve Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçıları ve satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 406 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ayrıntılarına yönelik açıklama İçişleri Bakanlığından geldi.

Van ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda 271 kilogram metamfetamin, 96 kilogram skunk, 39 kilogram esrar olmak üzere toplam 406 kilogram madde ile 2 bin 540 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

“MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR”

Bakanlık, “Uyuşturucu imalatçısından, satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” mesajını da paylaşarak emeği geçen birimlere tebriklerini iletti.