Zehir tacirlerine Narkokapan-11 operasyonu: İki şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen Narkokapan-11 operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığını, 375 litre metanfetaminin ele geçirildiğini duyurdu.

Zehir tacirlerine Narkokapan-11 operasyonu: İki şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı , Şırnak’ta düzenlenen “Narkopapan-11” operasyonuna yönelik açıklama yaptı. 

Yerlikaya, operasyonda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve zehir taciri 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 

Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli narkotik faaliyeti kapsamında; 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan şüpheliler, düzenlenen “narkokapan-11” operasyonuyla suçüstü yakalandı"

Yerlikaya ayrıca, 2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 4 ton 45 kg metamfetamin ele geçirildi bilgisini verdi. 

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