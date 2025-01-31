Zehir tacirlerine Narkokapan-11 operasyonu: İki şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta düzenlenen “Narkopapan-11” operasyonuna yönelik açıklama yaptı.



Yerlikaya, operasyonda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve zehir taciri 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:



"Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli narkotik faaliyeti kapsamında; 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan şüpheliler, düzenlenen “narkokapan-11” operasyonuyla suçüstü yakalandı"

Yerlikaya ayrıca, 2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 4 ton 45 kg metamfetamin ele geçirildi bilgisini verdi.