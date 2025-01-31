Zehir tacirlerine Narkokapan-11 operasyonu: İki şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen Narkokapan-11 operasyonunda 2 şüphelinin yakalandığını, 375 litre metanfetaminin ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta düzenlenen “Narkopapan-11” operasyonuna yönelik açıklama yaptı.
Yerlikaya, operasyonda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini ve zehir taciri 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medyada yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:
"Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli narkotik faaliyeti kapsamında; 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan şüpheliler, düzenlenen “narkokapan-11” operasyonuyla suçüstü yakalandı"
Yerlikaya ayrıca, 2024 yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 4 ton 45 kg metamfetamin ele geçirildi bilgisini verdi.
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