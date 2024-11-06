Zehir tacirlerinin bebek pudrası oyunu
Bitlis’te jandarma ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir kişi tutuklandı.
Bitlis’te bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-46 operasyonları kapsamında Tatvan’da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde bir TIR durdurularak arama yapıldı.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, TIR’ın dorsesinde bebek pudrasının içerisine karıştırılmış çuvallarda 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü M.E. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
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