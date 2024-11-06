Zehir tacirlerinin bebek pudrası oyunu

Bitlis’te bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.



Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-46 operasyonları kapsamında Tatvan’da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.



Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde bir TIR durdurularak arama yapıldı.