Zehirlenen 27 işçi hastanelik oldu

Bolu'da, tavuk fabrikasında çalışan 27 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Taburcu edilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberler - DHA 07.09.2022 - 14:04

Zehirlenen 27 işçi hastanelik oldu

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'daki tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27'si, gece mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu.

Yapılan tetkiklerde işçilerde zehirlenme şüphesi tespit edildi.

İşçiler, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise fabrikadaki yemeklerden ve içme sularından numune alıp, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

kaynağının tespiti için inceleme başlatıldı.

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