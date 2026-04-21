Zehirlenerek can veren Böcek ailesi davasında 6 sanık hakim karşısında

Almanya'dan Türkiye 'ye gelen 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Kadir, 27 yaşındaki anne Çiğdem Böcek ve baba Servet Böcek kaldıkları otel odasında böcek ilacından yayılan zehirli havayı soluyarak can verdiler.



Böcek ailesinin ölümüne ilişkin açılan dava bugün başlıyor.



Otel sahibi ve ilaçlama şirketi yetkilisinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu, 6 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma, saat 11.00 sıralarında kimlik tespitiyle başladı. Duruşmada 4 sanık hazır bulunurken, diğer sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer yandan duruşmaya müşteki ve sanık avukatlarıyla taraf avukatları ve çok sayıda izleyici de katılıyor.

GIDA ZEHİRLENMESİ DENİLDİ, İLAÇLAMA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Böcek ailesi 9 Kasım 2025 tarihinde Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelmişti. Fatih'te bir otele yerleştiler.

Tatillerinin üçüncü gününde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran aile fertlerine "gıda zehirlenmesi" teşhisi konuldu. Hastanedeki işlemlerin ardından kaldıkları otele geri döndüler.

Otelde fenalaşan Böcek Ailesi'nin kilitli kapı nedeniyle otele gelen ambulansa ulaşamaması da iddianamede yer alıyor.

Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken Böcek Ailesi'ni hayattan koparan gerçek Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı. Tahtakurusu nedeniyle otelin ilaçlandığı, ailenin ilaçtan zehirlendiği belirlendi.



SERVET BÖCEK'İN BABASI NTV'YE KONUŞTU



Duruşma öncesi Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek NTV'ye konuştu.

Böcek, “Göz göre göre ölüm. İki kuşağımı yok ettiler. Benim torunlarım büyüyecekti evlenecekti yuva kuracaktı. Benden 4 tane can aldılar, gözlerinin içine bakıp ve soracağım 3 kuruş fazla para kazanmak için değdi mi? O oteli 1 hafta-10 gün kapalı tutsalar o canlar gitmeyecekti. Para için benim çocuklarımın canını yaktılar.” dedi.

Otelin kapısının kilitlenip gidilmesiyle ilgili de konuşan Yılmaz Böcek, “Sen nasıl kapıyı kitler gidersin. Nasıl bir mantık bu. 7,5 dakika yani her saniyesi önemliyken, sen ölüm kalım savaşı veriyorsun içeride.” ifadelerini kullandı.



22'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak, Muhammed Moeen Ud Dın Chıstı hakkında “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



Rustemsha Batyrov hakkında ise ‘Taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istenmişti.

Öte yandan, şüpheliler Fatih Tektaş, Mahmut Keser, Fahri Mustafa Orel, Ercan Erdoğan ve Yusuf Dalkılıç hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ile "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından, şüpheliler Doğan Cağferoğlu, Zeki Kışı, Serkan Kışı, Hakan Oğlak, Rustemsha Batyrov hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmişti.