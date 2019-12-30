Zehirlenerek gömülen köpeğin sahibi serbest

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği öne sürülen köpeğin sahibi ve akrabası ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sonrası Hassa İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen köpeğin sahibi A.B. ile akrabası A.B'nin işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, ifadelerinin ardından salıverildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



Hassa ilçesinde yaklaşık iki hafta önce zehirlendiği iddia edilen köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

