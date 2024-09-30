Zehirlenme şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 8 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Zehirlenme şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Efeler Anadolu Lisesinde eğitim gören 8 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan öğrenciler, okul dışında yedikleri tavuk pilavdan sonra rahatsızlandıklarını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri söz konusu işletmeden numune aldı.

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