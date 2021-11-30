Zehirli gözleme ile cinayetin cezası belli oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde, böcek ilacı koyduğu gözlemeyi yedirerek babasının ölümüne, aynı yiyecekle kardeşini de öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan kişi ile erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası verildi.



Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık S.K. ve sanık avukatları katıldı. Tutuklu sanık maktulün kızı B.T. ise SEGBİS aracılığıyla bağlantı yaptı.



Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların Ali Karateke'yi öldürmek için plan yaptıklarını, ilk önce "yemek hayrı" diye tavuk gönderdiklerini ancak maktulün bunu kabul etmemesi üzerine başka bir gün zehirli gözlemeyi ulaştırdıklarını belirtti.



BABA VE OĞLU ZEHİRLENDİ

Gözlemeden Ali Karateke ve oğlu Birol Karateke'nin yediğini vurgulayan savcı, zehirlenen baba ve oğlunun hastaneye kaldırıldığı, bir süre sonra Ali Karateke'nin öldüğünün belirlendiğini kaydetti.

'TASARLAYARAK ADAM ÖLDÜRME'



Sanıkların Ali Karateke'yi "Tasarlayarak kasten öldürme suçu" ile Birol Karateke'yi "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğini belirten savcı, tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası talep etti.



Mütalaa hakkında görüşleri sorulan sanıklar, beratlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezası verdi.



Aydın'ın Didim ilçesinde 3 Nisan 2020'de, Ali Karateke ile oğlu Birol Karateke, evlerine "hayır yemeği" diye getirilen gözlemeleri yedikten sonra rahatsızlanmış, baba hayatını kaybetmiş, oğlu ise tedavi altına alınmıştı.



"ERKEK ARKADAŞIM PLANLADI"

Gözlemeleri eve gönderdikleri belirlenen maktulün kızı B.T. ile erkek arkadaşı S.K. tutuklanmıştı.



B.T. ifadesinde, cinayeti erkek arkadaşının planladığını, babası ve ağabeyinin ölmesi halinde mirasın kendilerine kalacağını anlattığını, babasının gözleme sevdiğini bildiği için içine böcek ilacı kattığı gözlemeleri gönderdiğini söylemişti.

