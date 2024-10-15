Zehirli mantar can aldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

Zehirli mantar can aldı
Zehirli mantar can aldı - 1 Gülsüm Önsesveren

'nın Seydişehir ilçesi Karakavak Mahallesi'nde Gülsüm (17) ve kardeşi Hacer Önsesveren, araziden topladıkları mantarları yedikten sonra kusma ve karın ağrısı şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından il merkezindeki başka bir hastaneye sevk edilen Gülsüm Önsesveren, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hacer Önsesveren ise Seydişehir Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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