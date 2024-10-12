Zehirli mantar hastanelik etti

Tokat'ta kendi topladığı mantarlardan yiyen bir kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı.

Zehirli mantar hastanelik etti

'ın Zile ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Beynur Ayten, iddiaya göre üzüm bağı çevresinden topladığı mantarları pişirip yedi.

Mantarları yedikten kısa süre sonra fenalaşan Ayten, ailesi tarafından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulan Ayten, hastanenin yoğun bakım ünitesine alındı.

Ayten’in tedavisi devam ederken, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

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