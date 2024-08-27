Zehirli örümcekler arasında! Tokat'ta görüntülendi

Anavatanı Afrika, Güney Avrupa ve Asya bölgeleri olan "Argiope Lobata" cinsi tehlikeli örümcek Tokat'ta görüntülendi.

Zehirli örümcekler arasında! Tokat'ta görüntülendi

Çamlıbel Geçidi'nde, küresel ısınmanın etkisiyle bölgeye göç ettiği düşünülen ve zehirli örümcek türlerinden olan ‘Argiope Lobata' görüntülendi.

İhtişamlı görüntüsüyle dikkat çeken bu örümcek, bir vatandaş tarafından fark edilerek fotoğraflandı.

İlk defa böyle bir örümcek gören vatandaş, yaptığı araştırma sonucunda daha çok böcek ve çekirgelerle beslenen bu cinsin ölümcül olduğunu öğrendi.

İklim değişikliğiyle birlikte bölgedeki ekosistemde meydana gelen değişikliklerin bu tür örümceklerin Tokat'ta görülmesine neden olduğu düşünülüyor.

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