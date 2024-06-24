Zehirli trakonya balığı amatör balıkçıyı hastanelik etti

Merkez ilçe Dereağzı'ndan tekneyle arkadaşlarıyla balık tutmak için Marmara Denizi'ne açılan Burak Ulusoy, TİGEM ve üniversite arası açıklarında oltasını denize attı.

Ulusoy, burada oltasına takılan zehirli trakonya balığının dikeninin parmağına batmasıyla büyük bir acı yaşadı. Önce parmağı sonra vücudunu sol tarafı uyuşan Ulusoy'u arkadaşları Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan iğne ve verilen serumlarla kendine anca gelebilen Ulusoy, yaşadığı olayı anlattı.



Ulusoy, Yalova'da doğdum büyüdüğünü ve yıllardır denize girip balık tuttuğunu fakat ilk kez böyle olay yaşadığını söyledi. Daha önce görmediğim ve bilmediğim bir balık türü tarafından zehirlendiğini dile getiren Ulusoy, şöyle konuştu:

“Balığa temas etmedim aslında, balık teknenin içine düştü. Ben onu almak için eğildiğim sırada zehirli iğnesini parmağıma soktu. Müthiş bir acı. Onu nasıl tarif derim kelime bulamıyorum. Önce parmağım, sonra elim derken omzuma kadar sol tarafım komple uyuşmaya başladı. Arkadaşlarıma dedim beni hastaneye götürür müsün? Giderken daha da kötüleşmeye başladım. Mide bulantısı filan oldu. Hastaneye gittik serum bağladılar, alerjik iğne yaptılar. 1,5 saat sonra kendime geldiğimi söyleyebilirim.”