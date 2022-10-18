Zehirli 'uğur böceği örümceği' bir ilde daha görüldü

Türkiye’nin birçok bölgesinde görülen uğur böceği örümceği bu kez Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Halk arasında uğur böceği örümceği olarak bilinen Esus Cinnaberinus türünden olan zehirli örümcek, Baskil ilçesinde ortaya çıktı.



Yerde kırmızı renkli bir şeyin hareket ettiğini ve yakından baktığında örümcek olduğunu gördüğünü belirten Umut Ağrıtmış, ''Arkadaşlarım ile doğa yürüyüşü yapıyorduk. Yerde kırmızı renkli bir şeyin hareket ettiğini gördüm ve yakından baktığında örümcek olduğunu fark ettim" dedi.

DOKUNMAK BİLE TEHLİKELİ



Uzmanlar "Eresus Cinnaberinus" cinsi örümceklerin bazı türlerinin zehirli olduğunu belirtiyor. Zehirli türler, çıplak elle dokunulduğunda toksin vererek kaşıntı ve alerjiye neden olabiliyor.



Bu örümcekler genellikle doğada karanlık alanlarda, kuytu alanlarda, taş altlarında, kayalıklarda, nemli toprak alanlarında, çatlak ve yarıklarda veya yere dökülen yapraklar altında görülüyor.