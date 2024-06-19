Zehirli yılanla karşı karşıya geldi! O anları kayıt altına aldı

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisinde Giravi Sudaş isimli vatandaş, gezdiği sırada karşısına engerek yılanı çıktı.



Engerek yılanını karşısında gören Sudaş, elindeki demirle yılanı uzaklaştırmaya çalıştı. Bir yandan demirle yılanın kendisinden uzaklaşmasını sağlayan Sudaş, bir yandan da cep telefonu ile o anları kayıt altına aldı.



Havaların ısınmasıyla birlikte bölgede yılanların çok olduğunu belirten Giravi Sudaş, “Biz de bağ ve bahçemize bakmak için yaz mevsiminde köyümüze geliyoruz. Köyde gezdiğim sırada engerek türü yılan karşıma çıktı. Ben de ona zarar vermeden elimdeki demirle uzaklaştırdım. Bir süre sonra gözden kayboldu” dedi.