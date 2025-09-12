Zehir tacirlerinin son oyunu: Ölü koyunun karnından çıkanlar polisi de şoke etti
Uyuşturucu tacirlerinin son yöntemi polisi de şoke etti. Küçükbaş hayvan nakli yapılan araçta ölü bir koyunun karnına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Diyarbakır'da ölü koyunun karnında uyuşturucu sevkiyatı yapan bir kişi gözaltına alındı.
Narkotik polisleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda, hayvan nakli adı altında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı aldı.
ÖLÜ KOYUNUN KARNINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Polisin düzenlediği operasyonda durdurulan araçta inceleme yapan ekipler, ölü bir koyun buldu.
Koyunun karın bölgesinin daha önce kesildiğini fark eden polis, hayvanı araçtan indirerek bıçakla tekrar karın bölgesini açtı.
Yapılan aramada koyunun karın boşluğuna yerleştirilmiş paketler halinde uyuşturucu madde bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
