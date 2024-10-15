Zehra Gümüş'ü 16 bıçak darbesiyle öldüren eski eşe ağırlaştırılmış müebbet!

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, boşandığı eşi Zehra Gümüş'ü (44) 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Arif Ergin (49), çocukları ve taraf avukatları katıldı.



Duruşmada mütalaasını tekrar eden savcı, sanığın "Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.



Sanık Arif Ergin, duruşmada yaptığı savunmasında, eski eşinin çeşitli sağlık sorunlarını ileri sürerek boşanmak istediğini ancak evlilik sürecinde de başka biriyle ilişkisinin olduğunu öğrendiğini, olay günü de yanında başka bir erkekle gördüğü için öldürdüğünü iddia etti.



Olaydan dolayı pişman olduğunu belirten Ergin, "Yalan hastalıklarla, söylentilerle bu duruma geldim. Eşimin başka biriyle ilişkisi olduğunu çocuklarım da biliyor. Çocuklarımı bu duruma düşürdüğüm için çok üzgünüm. Olaydan ötürü pişmanım." dedi.



Sanık avukatı ise müvekkilinin, olay sırasında Zehra Gümüş'e "Beni bu adam için mi boşadın?" diye sorduktan sonra aralarında tartışma çıktığını ve cinayetin işlendiğini anlattı.



Sanığın kızları ise babalarından şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



Sanık Arif Ergin'e "Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmamasına hükmetti.



Gazi Caddesi'nde 28 Eylül 2023'te boşandığı eşi Arif Ergin'in bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan Zehra Gümüş, sığındığı mağazadan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Cinayet zanlısı ise olay yerinden kaçmaya çalışırken vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edilmişti.