Zehra Kınık asli kusurlu bulundu

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı ölümlü trafik kazasıyla ilgili Adli Tıp raporu tamamlandı. 16 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Kınık asli kusurlu bulundu.

Zehra Kınık asli kusurlu bulundu

İstanbul Kavacık'ta 9 Temmuz 2024 tarihinde Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı araç, bir motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü ve iki kişi yaralanırken, motosikletteki 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirdi.

Fatma Zehra Kınık, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.

Adli Tıp Kurumu Trafik İstisas Dairesi raporu da aynı yönde görüş sundu.

Trafik işaret levhasının sürücü tarafından dikkate alınmadığı ve geçiş hakkının motosiklete verilmediği belirtildi.

Kınık'ın 15 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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