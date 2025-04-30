Zehra Kınık suçlamaları reddetti

İstanbul Kavacık'ta 9 Temmuz 2024 tarihinde Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı araç, bir motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ve iki kişi yaralanırken, motosikletteki 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki yaşamını yitirdi.

ADLİ TIP RAPORUNU REDDETTİ



Olaya ilişkin Zehra Kınık'ın yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.



Kınık savunmasında kendisini asli kusurlu gösteren Adli Tıp Raporu'nu reddedip çarptığı motosikletin çok hızlı geldiğini, ölen kişinin de kask takmadığını belirtti.



Kınık, ölümün de kaza kaynaklı değil sonradan olduğunu iddia etti.

ÇEKİ AİLESİ DE KATILDI



Davaya kazada ölen 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin annesi de katıldı, kamera kayıtlarının her şeyi gösterdiğini söyledi.



Hakkında 15 yıl istenen Zehra Kınık'ın tutuksuz yargılandığı dava 26 Mayıs'a ertelendi.