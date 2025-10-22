Zehra Kınık'a verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı bozuldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Beykoz'da Batın Barlasçeki'nin (17) öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ilişkin eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık'a verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararını, müştekilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeniyle bozdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi (istinaf), Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Zehra Kınık'a "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan verilen 4 yıl 2 ay, müşteki sanık Yavuz Selim Öztürk'e ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan verilen 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına ilişkin incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin hükmünü bozan daire, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, sanığın üzerine atılı suçun vasfının değiştiğini kaydetti.

Sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade eden daire, kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Zehra Kınık hakkında en fazla 6 yıla kadar hapis cezası istenebilmesi öngörülüyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Beykoz'da 9 Temmuz 2024'te, sanık Zehra Kınık'ın kullandığı araç motosikletle çarpışmış, devrilen motosiklet yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen Muammer Kızıl'a vurmuştu.

Kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ile Muammer Kızıl yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Öztürk'ün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek, sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılığın müştekilerden 18 yaşından küçük Öztürk hakkında, olayda sorumluluğu olduğu tespit edilerek düzenlediği ek iddianame de ana davayla birleştirilmişti.

Davayı 26 Mayıs'ta karara bağlayan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, müşteki sanık Öztürk'e ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Daha sonra maktulün babası Serdal Barlasçeki ve Yavuz Selim Öztürk mahkemeye dilekçe sunarak sanık Zehra Kınık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti.

Sanık avukatlarının ve maktulün annesinin itirazı üzerine dosya istinafa gönderilmişti.

