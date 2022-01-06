Zehra öğretmen 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'da 28 gün önce yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı sınıf öğretmeni Zehra Eda Yılal, hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 06.01.2022 - 15:31 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 15:32

Zehra öğretmen 28 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

’da 9 Aralık'ta İsa Honaz'ın kullandığı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan sınıf öğretmeni ve 1 çocuk annesi Zehra Eda Yılal'a (43) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğretmen hastaneye kaldırılırken, kamyon şoförü Honaz gözaltına alındı.

Honaz, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Yoğun bakım ünitesinde 28 gündür tedavisi süren Zehra Eda Yılal ise bugün hayatını kaybetti.

Yılal, bugün ikindide Ortaca'da toprağa verilecek.

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