Zehra Taşkesenlioğlu kimdir? AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatı

Zehra Taşkesenlioğlu, 1972 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İ.B.B.F den mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İktisat ana bilim dalında ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde AB İlişkileri alanında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. Halen ABD’de başladığı doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmektedir.



İtalya LUISS ile Center for European Studies ortaklaşa düzenlediği Düzenleyici Etki Analizleri ve Düzenleyici Reformlar konusunda uzmanlık eğitimini 2010 yılında tamamladı.



Göç ve Göç Yönetimi, AB Bölgesel politikası ve Enerji Politikası hakkında yayınlanmış çok sayıda araştırma, rapor ve makalesi bulunan Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AB fonları ile finanse edilen birçok ulusal, bölgesel ve uluslararası projenin yöneticiliğini yaptı.



Zehra Taskesenlioğlu Ban, ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen Katılımcılık ve Yasama Süreçleri Staj programı çerçevesinde almış olduğu burs ile Amerikan Kongresinde ve Executıve Office’de Nisan 2011-Mayıs 2011 tarihleri arasında staj programını tamamlamıştır.



İstanbul Ticaret Odası meclis üyeliğini yürüten Taşkesenlioğlu aynı zamanda TOBB DEİK Türkiye Ruanda İş Konseyi Başkanlığını görevini de sürdürmektedir. Birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra iş dünyamız içinde önemli bir yere sahip olan MUSAİD ın da farklı sektör kurullarında yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir.



Zehra Taşkesenlioğlu Ban, aynı zamanda kişisel sosyal sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla 1994 yılından itibaren aktif siyasi hayatın içinde yer almaktadır.



1994 yılında Güngören Kadın Kollarında çalışmaya başladı ve 1995 yılında Refah Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığında Teşkilatlanma, Ekonomik ve Sosyal İşler, AR GE birim başkanlıkları görevini yürüttü.



1995 genel seçimlerinde İl Kadın Kolları SKM başkan Yardımcılığı ve 3. Bölge SKM başkanlıklarını yürüttü. 1998–1999 yıllarında Fazilet Partisinde İl Kadın Kolları başkanlığı Siyasi ve Hukuki İşler Birim başkanlığı ve daha sonra Ekonomik ve Sosyal Konular birim başkanlığı görevlerinde bulundu.



Siyasete özürlülerin girişlerini sağlamak üzere parti genel merkezinde ve İstanbul İl teşkilatında Özürlüler biriminin kurulmasında rol aldı. 2004 yılında AK parti İstanbul İl Başkanlığında Çalışma Komisyonu üyesi olarak çalışmalarına devam etti.



2006 Haziran döneminde yapılan İstanbul İl kongresi ile İl Yönetim Kurulu üyesi, 2007 genel seçimlerinde 3. Bölge SKM başkanlığında Kampanya Sorumlusu olarak siyasi çalışmalarına devam etti.



Halen AK parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesidir.